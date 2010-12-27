Глава страны объяснил свою позицию во время выступления на телевидении.

Президент Азербайджана назвал невозможным вступление в ЕС. Ильхам Алиев заявил, что страна предприняла все возможные шаги для евроинтеграции. В частности, государство стало членом ОБСЕ, Совета Европы и прочих международных структур. Дальнейшие действия со стороны правительства будут безрезультатными. Политик добавил, что необходимости в дальнейших шагах в данном направлении нет. Об этом глава заявил в интервью местному телеканалу.

Судя по выступлениям ведущих политиков, перспектив для расширения ЕС нет прокомментировал спикер

Алиев наблюдает в Европе процесс децентрализации. Президент заявил, что сейчас балканские страны находятся в тяжелом положении. им давали обещания, если они пойдут на ряд условий. Для некоторых стран этот процесс оказался болезненным, но они выполнили требования. Это привело к внутренним протестам. Однако теперь ЕС говорит о том, что не может их принять.

Ранее Piter.tv писал о том, что Азербайджан вручил ноту протеста послу России.

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