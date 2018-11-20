Азербайджан вручил ноту протеста послу России

Политики недовольны приездом в Москву дипломатов из НКР.

Азербайджан вручил послу России Михаилу Бочарникову ноту протеста из-за приезда в Россию представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Недовольство политиков вызвало посещение Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна академических центров. В НКБ чиновники возглавляют ведомства самопровозглашенного правительства: внешнеполитическое и по туризму и молодежи.

Такая поездка оценивается в Азербайджане как "провокационная" и направленная против суверенитета страны. В Москве делегаты якобы встречались с рядом "экспертов и сотрудников академических центров". Российский дипломат подчеркнул, что миру позиция Кремля по данному конфликту давно известна и неизменна.

Напомним, что споры между Азербайджаном и Арменией из-за НКР длится с февраля 1988 года. Тогда КНР объявила себя автономным регионом и вышла из состава Азербайджанской ССР. С 1992 по 1994 года продолжался военный конфликт. По результату сражений Азербайджан перестал контролировать область. С 1992 года сотрудники ОБСЕ пытаются добиться мирного урегулирования ситуации. Сопредседателями слушаний являются Россия, США и Франция.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин подписал закон о ратификации Конвенции о статусе Каспийского моря.

Фото: Piter.tv

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