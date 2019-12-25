Президент Армении отметил роль России в урегулировании в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян отметил роль России в урегулировании в Нагорном Карабахе. Накануне он обсуждал конфликт с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным.
Саркисян подчеркнул, что урегулирование проблемы непризнанной республики - вопрос общенационального значения и он предельно важен.
Президент Азербайджана и посол России отметили важность достижения мира в регионе.
Ранее в Армении сообщили о задержаниях по делу о нападении спикера парламента.
Фото: pixabay.com
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