Президент Армении отметил роль России в урегулировании в Карабахе

Саркисян и посол России отметили важность достижения мира в регионе.

Президент Армении Армен Саркисян отметил роль России в урегулировании в Нагорном Карабахе. Накануне он обсуждал конфликт с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным.

Саркисян подчеркнул, что урегулирование проблемы непризнанной республики - вопрос общенационального значения и он предельно важен.

Президент Азербайджана и посол России отметили важность достижения мира в регионе.

Ранее в Армении сообщили о задержаниях по делу о нападении спикера парламента.

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