Президент "Ахмата" принял эстафету Рамзана Кадырова и постригся налысо

Он заявил, что глава Чеченской республики никогда не посоветует плохого.

Президент грозненского "Ахмата" Магомед Даудов поддержал главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, который побрился налысо в ответ на просьбу открыть парикмахерские.

Ассаламу алайкум! Мой дорогой брат объявил очень полезную эстафету, которая является сунной Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого, поэтому с большим удовольствием принял эстафету! "Ахмат" - сила! Аллаху Акбар! Магомед Даудов, президент ФК "Ахмат"

Напомним, "Ахмат" занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) и рискует вылететь в низший дивизион. Клуб из Грозного по итогам 22-х туров набрал 20 очков. Пауза в чемпионате России из-за эпидемии коронавируса продлится до 31 мая.

Ранее стало известно, что 24 апреля клубы РПЛ проведут видеоконференцию.

Фото: Instagram / @lord_095