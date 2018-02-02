Преступник в маске героя "Крика" разгромил домофон и дверь в ЖК "Шуваловский"

Внутрь мужчине попасть не удалось.

В Приморском районе герой фильма ужасов напугал местных жителей. Петербуржцы пожаловались в социальных сетях на разбойника в маске персонажа из "Крика". Неизвестный попал на запись видеорегистратора, расположенного на входной двери парадной дома. Мужчина пытался в темное время суток разбить входную дверь. Ему почти удалось это сделать.

Опубликована видеозапись с моментом совершения нападения. По словам жильцов, инцидент произошел в полтретьего ночи. Скрывающий лицо бандит при помощи топора разгромил дверь в жилом комплексе "Шуваловский", расположенному по улице Лидии Зверевой 3/1. От действий злоумышленника пострадал также домофон. Однако внутрь преступнику попасть не удалось.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Шушарах пьяный машинист устроил стрельбу из "травмата" по прохожим.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

