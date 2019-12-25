Пресс-служба губернатора отправилась на карантин вслед за Бегловым

На карантин ушли ключевые сотрудники аппарата.

В субботу, 24 октября, стало известно, что вслед за губернатором на карантин отправилась его пресс-служба. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что после того, как на карантин ушел губернатор Петербурга, за ним на карантин отправились ключевые сотрудники пресс-службы и аппарата. В издании отметили, что тяжело заболевших в Смольном нет, однако аппарату губернатора придется работать "на удаленке" и проходить ежедневные медосмотры.

Однако начальник Управления информации Смольного Инна Карпушина рассказала "Деловому Петербургу", что на карантин никто не ушел.

Мы все в строю, на рабочем месте. На карантин никто не ушел, никто не заболел. В данный момент я нахожусь в отпуске, но с понедельника я выхожу на свое рабочее место. Я буду работать в офисе подчеркнула Карпушина.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга перешел на дистанционную работу.

Фото: Piter.TV