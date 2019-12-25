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Пресс-служба губернатора отправилась на карантин вслед за Бегловым
Сегодня, 21:00
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smirenny

Пресс-служба губернатора отправилась на карантин вслед за Бегловым

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На карантин ушли ключевые сотрудники аппарата.

В субботу, 24 октября, стало известно, что вслед за губернатором на карантин отправилась его пресс-служба. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на собственный источник. 

Отмечается, что после того, как на карантин ушел губернатор Петербурга, за ним на карантин отправились ключевые сотрудники пресс-службы и аппарата. В издании отметили, что тяжело заболевших в Смольном нет, однако аппарату губернатора придется работать "на удаленке" и проходить ежедневные медосмотры.

Однако начальник Управления информации Смольного Инна Карпушина рассказала "Деловому Петербургу", что на карантин никто не ушел. 

Мы все в строю, на рабочем месте. На карантин никто не ушел, никто не заболел. В данный момент я нахожусь в отпуске, но с понедельника я выхожу на свое рабочее место. Я буду работать в офисе

подчеркнула Карпушина.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга перешел на дистанционную работу.

Фото: Piter.TV

Теги: губернатор, карантин
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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