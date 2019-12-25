Губернатор Петербурга перешел на дистанционную работу

Причины решения сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перешел на дистанционный режим работы. Причиной такого решения стал возможный контакт с лицами, у которых оказался положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в субботу, 24 октября.

Теперь все совещания с участием градоначальника будут проводиться в режиме видеоконференц-связи.

Решение о переходе на дистанционную работу было принято для защиты здоровья сотрудников Администрации Губернатора, других должностных лиц, представителей общественности – рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

Фото: Piter.tv