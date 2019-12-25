  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пресс-служба Пашиняна признала ошибочность слов о качестве российских "Искандеров"
Вчера, 14:17
510
matveyvn

Пресс-служба Пашиняна признала ошибочность слов о качестве российских "Искандеров"

0 0

Пашинян заметил, что ошибка не касается российско-армянских союзнических отношений в сфере вооружения и армии.

Пресс-служба премьер-министра Армении Никола Пашиняна признала ошибочность слов о качестве российских "Искандеров-Э". С заявлением выступила пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.

Сообщается, что Пашинян признал ошибку в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Не вызывает сомнения также и то обстоятельство, что российское оружие — одно из лучших в мире.

Мане Геворкян, пресс-секретарь премьер-министра Армении

Отмечается, что Пашинян заметил, что ошибка не касается российско-армянских союзнических отношений в сфере вооружения и армии.

Ранее протестующие ворвались в правительственное здание в центре Еревана.

Фото: pixabay.com

Теги: геворкян, пашинян, протесты в армении
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии