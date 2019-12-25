Пресс-служба Пашиняна признала ошибочность слов о качестве российских "Искандеров"

Пресс-служба премьер-министра Армении Никола Пашиняна признала ошибочность слов о качестве российских "Искандеров-Э". С заявлением выступила пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.
Сообщается, что Пашинян признал ошибку в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
Не вызывает сомнения также и то обстоятельство, что российское оружие — одно из лучших в мире.
Мане Геворкян, пресс-секретарь премьер-министра Армении
Отмечается, что Пашинян заметил, что ошибка не касается российско-армянских союзнических отношений в сфере вооружения и армии.
Ранее протестующие ворвались в правительственное здание в центре Еревана.
Фото: pixabay.com
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