Акция заняла несколько минут.

Протестующие ворвались в правительственное здание в центре Еревана. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Ворвавшиеся устроили акцию на первом этаже — в фойе. Они призвали министров не участвовать в проправительственном митинге, который созвал премьер-министр Никол-Пашинян.

Акция заняла несколько минут. Протестующие выкрикивали лозунги за отставку Пашиняна, после покинули здание.

Ранее Алиев заявил, что Пашинян привел Армению в бездну и разруху.

Видео: Youtube/Yerevan Today Live