Пресс-секретарь вице-премьера Оверчука рассказал о его состоянии после ДТП

Состояние чиновника оценивается ка стабильное.

Пресс-секретарь вице-премьера России Алексея Оверчука рассказал о его состоянии после ДТП. Об этом Андрей Матвеев сообщил журналистам ТАСС. По сведениям от чиновника, состояние пострадавшего медики считают стабильным. У водителя машины вице-премьера РФ зафиксировано сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Состояние Алексея Логвиновича стабильное. В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей Андрей Матвеев, пресс-секретарь Алексея Оверчука

Источник ТАСС отметил, что второй участник ДТП остался жив. Ранее стало известно о том, что Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Он сразу же был госпитализирован с места событий. Авария произошла на 7-ом километре проспекта около 20:30 часов вечера 6 ноября.

Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу изменить налоговые соглашения.

Фото: Piter.tv