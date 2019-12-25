Пресненский суд арестовал на два месяца президента "ФСБ" Першина

Мужчина обвиняется по статье за покушение на мошенничество.

Пресненский суд арестовал на два месяца президента ООО "ФСБ" Андрея Першина. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили в пресс-служба судебной инстанции. Главу "Фонда содействия безопасности" подозревают в покушении на мошенничество.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба Пресненского суда

Напомним, что ранее в СМИ заявили, что фигурант расследования пытался получить с жертвы деньги за то, что он решит проблемы бизнесмена, против которого, по информации Паршина, правоохранительные органы возбудят уголовное дело. За свои услуги злоумышленник потребовал 24 млн рублей. Однако предприниматель обратился в ФСБ за помощью. В результате Паршина взяли с поличным во время передачи первого транша.

Фото: Piter.tv

