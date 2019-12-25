Пресненский суд арестовал на два месяца президента "ФСБ" Першина

Пресненский суд арестовал на два месяца президента ООО "ФСБ" Андрея Першина. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили в пресс-служба судебной инстанции. Главу "Фонда содействия безопасности" подозревают в покушении на мошенничество.
Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
пресс-служба Пресненского суда
Напомним, что ранее в СМИ заявили, что фигурант расследования пытался получить с жертвы деньги за то, что он решит проблемы бизнесмена, против которого, по информации Паршина, правоохранительные органы возбудят уголовное дело. За свои услуги злоумышленник потребовал 24 млн рублей. Однако предприниматель обратился в ФСБ за помощью. В результате Паршина взяли с поличным во время передачи первого транша.
Фото: Piter.tv
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