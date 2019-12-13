Преподавательница Техноложки искала невесту своим сыновьям во время пары

Видеозапись с Zoom попала в сеть.

В четверг, 3 ноября, в интернете распространилась видеозапись диалога преподавателя Петербургского технологического института Натальи Воробьевой со студентами во время зачета. Видео опубликовал телеграм-канал "Мэш на Мойке". Женщина оскорбляла девушек и искала невестку своему сыну.

Сейчас я как сваха, я как психолог, я выбираю для своих детей, буду предлагать девочку нужную для меня. Ирина Ч. красавица, но тупая. Всё, тупые, не буду я с вами разговаривать, давайте про зачет. сказала Воробьева.

Преподавательница жаловалась на бедность некоторых девушек и их плохую наследственность, ругалась матом и называла себя "великим психологом".

Однако студенты не обижаются на преподавательницу. Piter.TV поговорил со студентами вуза и выяснил, что несмотря на полярные точки зрения вокруг персоны учителя, большинство учащихся заступились за Воробьеву и отметили, что у нее коронавирус и, возможно, это сыграло свою роль в изменении ее психологического состояния. О реакции руководства института информация пока не поступала.

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Фото: pixabay