Преподаватель СПбГУ Андрей Аствацатуров: факультет свободных искусств не будут закрывать

Исполняющий обязанности завкафедрой междисциплинарных исследований в области языков и литературы факультета свободных искусств и наук СПбГУ Андрей Аствацатуров заявил, что направление не будут закрывать в следующем году. Об этом он сообщил в своем tg-канале.
По словам Аствацатурова, с 2023 года факультет начнет работать по новому учебному плану. Но и изменения будут небольшими.
Некоторые дисциплины заменят, а какие-то и вовсе уберут. Студенты второго, третьего и четвертого курсов будут доучиваться по прежнему плану.
Ранее на Piter.tv: этот год станет для факультета свободных искусств СПбГУ последним.
Фото: ВКонтакте / Андрей Аствацатуров
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