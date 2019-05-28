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Преподаватель СПбГУ Андрей Аствацатуров: факультет свободных искусств не будут закрывать
Сегодня, 21:00
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Преподаватель СПбГУ Андрей Аствацатуров: факультет свободных искусств не будут закрывать

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Некоторые дисциплины заменят, а какие-то и вовсе уберут.

Исполняющий обязанности завкафедрой междисциплинарных исследований в области языков и литературы факультета свободных искусств и наук СПбГУ Андрей Аствацатуров заявил, что направление не будут закрывать в следующем году. Об этом он сообщил в своем tg-канале.

По словам Аствацатурова, с 2023 года факультет начнет работать по новому учебному плану. Но и изменения будут небольшими. 

Некоторые дисциплины заменят, а какие-то и вовсе уберут. Студенты второго, третьего и четвертого курсов будут доучиваться по прежнему плану.

Ранее на Piter.tv: этот год станет для факультета свободных искусств СПбГУ последним.

Фото: ВКонтакте / Андрей Аствацатуров

Теги: аствацатуров, факультет свободных искусств и наук
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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