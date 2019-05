Андрей Аствацатуров о новой книге: "Мы все - пеликаны"

Известный петербургский писатель Андрей Аствацатуров презентовал свой новый роман "Не кормите и не трогайте пеликанов".

Журналистам PITER.TV удалось пообщаться лично с Андреем Аствацатуровым и узнать - почему книга имеет такое название "Не кормите и не трогайте пеликанов". Писатель поделился, что случайно увидел надпись "please, do not feed or touch pelicans", когда прогуливался по парку в Англии.

Это правда. Я действительно в английском парке, в Сент-Джеймсском парке увидел надпись "please, do not feed or touch pelicans" – "пожалуйста не кормите и не трогайте пеликанов". Мне очень понравилось, потому что там было очень много разных водоплавающих за оградой и почему-то именно пеликанов нельзя трогать, и я подумал, что это может стать таким удачным лейтмотивом для романа. Пеликан – с одной стороны такое нелепое странное существо, нелепая гротескная птица. Мне показалось, что это такой символ человека, как бы такого трогательного, немножко нелепого, немножко другого. То есть мы все по отношению друг к другу пеликаны. Мы немножко другие, мы непрозрачные друг для друга, непостижимые, потому что пеликан – он немножко странный, психоделический, триповый, не очень понятный. Это такой символ, который проходит такой красной нитью через весь роман.

Андрей Аствацатуров, писатель, филолог, доцент кафедры истории зарубежных литератур СПБГУ

Андрей также отметил, что это первый его полноценный роман, который включает в себя два временных плана, многожанровость и действие, происходящее в разных географических точках.

Это действительно роман, потому что раньше я писал такие романы в рассказах, романы во фрагментах, а вот теперь я написал такой полноценный текст, с двумя временными планами, с двумя такими движениями – он немножко полифонический. ….. Здесь соединены несколько жанров, с одной стороны это любовный роман, там есть элементы и детективной истории тоже. Это начинается все с такой несколько любовной истории, потом она перетекает в роман кампусный, то есть роман о жизни университета – о жизни профессоров, студентов, она плавно перетекает, прорастает, но в ней все равно остаются зерна любовного романа. Андрей Аствацатуров, писатель, филолог, доцент кафедры истории зарубежных литератур СПБГУ

В начале романа действие происходит в Лондоне, "герой становится частью этого ландшафта и заряжается энергией этого города", позже автор переносит читателя в Петербург и показывает ландшафты Северной столицы.

О Лондоне есть уже некие сложившиеся стереотипы, также, как и о Санкт-Петербурге. Я это стараюсь учитывать, играть с этими стереотипами, ну вот мой роман подмигивает различными такими цитатами, аллюзиями. Я полемизирую и с классиками, я много цитирую классиков, от Пушкина до Набокова. Я много цитирую и своих современников. Вот собственно со своими современниками я некую полемику в романе и веду. Этот роман посвящен двум моим друзьям, коллегам – это Герману Садулаеву и Михаилу Елизарову. Андрей Аствацатуров, писатель, филолог, доцент кафедры истории зарубежных литератур СПБГУ

Видео и фото - PITER.TV