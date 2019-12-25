Петербургские выпускники получат премии правительства города за успешные дипломные проекты

Победителей выбирали по определенным критериям.

Петербург наградит 73 выпускника городских вузов премией за выполнение дипломных проектов по заданию исполнительных органов государственной власти Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Размер премии составит 16 тысяч рублей. Конкурсная комиссия провела экспертизу дипломных проектов. Победители были выбраны по определенным критериям. Среди них, например, — защита дипломного проекта на оценку не ниже "хорошо", успешное прохождение преддипломной практики и подтвержденный положительный отзыв от заказчика в лице исполнительного органа власти или руководителя, актуальность и новизна исследования, практическая значимость для нужд Петербурга и другие.

Премии за выполнение дипломных проектов присуждаются с 2007-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге выберут самых добрых людей в 25 номинациях.

Фото: Piter.TV