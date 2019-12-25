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Тридцати лучшим петербургским педагогам вручат премии в размере 200 тыс. рублей
Сегодня, 16:22
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Тридцати лучшим петербургским педагогам вручат премии в размере 200 тыс. рублей

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Деньги поступят в рамках конкурса от Комитета по образованию города.

Лучшие учителя школ в Северной столице получат премии за выдающиеся заслуги в педагогической деятельности. Размер каждой из них составит 200 тыс. рублей Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга, рассказала пресс-служба Смольного. 

Премии были распределены в результате ежегодного конкурса от Комитета по образованию. Всего в этом году 30 победителей, которые и получат денежное вознаграждение.

Кроме того, идеи и практики, предложенные лучшими учителями, возьмут на вооружение в других школах города.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вырос спрос на учителей.

Фото: Pxhere

Теги: премии, санкт-петербург, смольный, учителя
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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