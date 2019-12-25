Смольный учредил премии для исследователей истории блокады Ленинграда

Речь идёт о 25 наградах, которые распределят на конкурсной основе.

Правительство Петербурга намерено вручить премии представителям научного сообщества города для проведения исторических исследований по истории блокады и обороны Ленинграда. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Решение было принято для поддержки и мотивации молодых исследователей, а также для поддержки научной деятельности в области истории.

В общей сложности между конкурсантами будет распределено 25 премий. Их диапазон составит от 20 до 150 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что поправки в Генплан могут принять до конца 2022 года.

Фото: Piter.TV