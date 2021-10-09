Поправки в Генплан могут принять до конца 2022 года

ЗакС надеется, что удастся соблюсти баланс интересов.

Поправки к проекту нового Генерального плана Петербурга планируют принять до конца 2022 года. Об этом заявил спикер ЗакСа Александр Бельский.

Генплан является концепцией развития города на ближайшие десятилетия. По словам Бельского, должен быть соблюден баланс интересов.

Важно сохранить динамику развития промышленных кластеров. Город должен оставаться привлекательным для инвесторов и комфортным для жителей. Александр Бельский.

Напомним, что сегодня Смольный опубликовал материалы к проекту изменений в Генплан. Подать свои предложения можно до 8 августа. Ранее Piter.tv рассказывал, как это сделать.

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Фото: Piter.tv