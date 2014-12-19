Стало известно, как можно принять участие в общественных обсуждениях проекта Генплана Петербурга

Общественные слушания проходят с 27 июля по 24 августа.

С 4 по 10 августа петербуржцы смогут внести свои предложения и замечания к проекту Генерального плана Петербурга. Принимать их будет комитет по градостроительству и архитектуре.

Экспозиция проекта пройдет на сайте Комитета. При отсутствии доступа в Интернет ознакомиться с ним можно в холле 1-го этажа Комитета и в помещениях администраций районов Санкт-Петербурга в рабочие часы. Предложения будут приниматься до 10 августа 23:59.

Подать свои предложения можно с помощью официального сайта ведомства и в письменной форме. Во втором случае свои замечания можно направить в Комитет по адресу 191023, Санкт-Петербург, пл. Ломоносова, д. 2, или оставить письмо в ящике для корреспонденции. Он находится по тому же адресу в холле на первом этаже. Ящик будет принимать корреспонденцию в том числе 6 и 7 августа с 9 до 18 часов, а также 10 августа с 9 до 23:59.

Гражданам напоминают, что письма, направленные на электронную почту Комитета, рассматриваться не будут.

Подробнее о процедуре общественных слушаний можно узнать на сайте портала "Строительный Петербург".

Фото: Piter.tv