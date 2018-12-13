Премьеру "Соника" из-за жалоб фанатов

В связи с доработкой персонажа студия перенесла дату премьеры на 14 февраля 2020 года.

Кинокомпания Paramount Pictures перенесла премьеру фильма про синего ежика Соника из-за доработок персонажа. Об этом в социальных сетях написал режиссер картины Джефф Фаулер.

Спасибо за поддержку. И критику. Ваш мессендж ясный и понятный. Вы не довольны дизайном и хотите изменений. Это случится. Каждый в Paramount & Sega стремится сделать этого персонажа ЛУЧШИМ,

- написал постановщик.

В связи с доработкой персонажа студия перенесла дату премьеры на 14 февраля 2020 года.

Напомним, что после премьеры первого трейлера картины внешний вид главного героя вызвал у фанатов негативную реакцию. Пользователей возмутили человеческие зубы ежика, которые они обозвали "жуткими" и "кошмарными".

Видео: Paramount Pictures