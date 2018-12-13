Премьеру "Соника" из-за жалоб фанатов

Кинокомпания Paramount Pictures перенесла премьеру фильма про синего ежика Соника из-за доработок персонажа. Об этом в социальных сетях написал режиссер картины Джефф Фаулер.
Спасибо за поддержку. И критику. Ваш мессендж ясный и понятный. Вы не довольны дизайном и хотите изменений. Это случится. Каждый в Paramount & Sega стремится сделать этого персонажа ЛУЧШИМ,
- написал постановщик.
В связи с доработкой персонажа студия перенесла дату премьеры на 14 февраля 2020 года.
Напомним, что после премьеры первого трейлера картины внешний вид главного героя вызвал у фанатов негативную реакцию. Пользователей возмутили человеческие зубы ежика, которые они обозвали "жуткими" и "кошмарными".
Видео: Paramount Pictures
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