Кинопремьеры, которые петербуржцы пропустят из-за COVID

Пока неясно, когда откроются городские кинотеатры.

Несмотря на коронавирусные ограничения и закрытые кинотеатры, премьеры фильмов продолжают выходить. Какие именно кинофильмы петербуржцы не смогут посмотреть на большом экране, сообщили "Невские Новости".

Первый кинофильм: экранизация мультфильма "Мулан".

Он в части стран мира выходит онлайн одновременно с выходом в прокат, поэтому скорее всего буквально на следующий день он появится у пиратов, несмотря на то, что это такой фильм, который заслуживает того, чтобы на него пойти в кино и смотреть его только в кино, потому что он очень масштабный и дорогой рассказал кинокритик Сергей Сычев.

Также на экраны выйдет новинка от Кристофера Нолана о путешествиях во времени и их последствиях "Довод". Также дней назад вышел российский "Вратарь галактики". Фильм детский и рассчитан на семейный просмотр.

По мнению кинокритика, из наиболее обидных потерь – вышедшая 1 августа "Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше": документальный фильм о современнице Люмьеров, которая стояла у истоков кинематографа.

Также петербуржцы не смогут узнать историю 17-летней девушки, которая решает сделать аборт в фильме "Никогда, редко, иногда, всегда".

Кроме того, в августе вышел "Поезд в Пусан-2", сиквел к корейскому зомби-хиту 2016 года: второй фильм явно уступает первому, считают эксперты.

День кино в Петербурге не пройдет в кинозалах. Подробности.

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