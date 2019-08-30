Новая версия шоу талантов стартует на СТС с 15 июня

Ведущими программы станут Михаил Галустян и 8-летняя Ева Смирнова.

В понедельник, 15 июня, в рамках Международного фестиваля детских команд КВН в Анапе на телеканале СТС стартует новая версия шоу талантов. Ведущими программы станут российский шоумен Михаил Галустян и 8-летняя Ева Смирнова. В первом выпуске им будет помогать бывшая участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова. Об этом сообщает ctc.ru.

Отбор юных юмористов длился семь дней. В нем приняли участие 1500 детей и 150 команд из разных уголков России. Заветную путевку на телевидение получили только 36 команд.

Оценивать юмористов будут Пелагея, Нюша, Екатерина Волкова, Анна Уколова, Наталия Медведева, Борис Грачевский и другие знаменитости. Детям не станут выставлять оценки. Решение о переходе команды на следующий этап будет приниматься по результатам совещания жюри.

По словам Михаила Галустяна, слово "КВН" для него, как лампочка, для собаки Павлова. "Это часть меня, я себя считаю человеком клубным, веселым и находчивым, поэтому согласился вести проект с горящими глазами", - отметил артист, добавив, что и не мог себе представить, что когда-то скажет на камеру: "Мы начинаем КВН".

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Видео: YouTube / Официальный канал КВН