Новый фильм о Джеймсе Бонде покажут раньше

Премьера назначена на 20 ноября.

Новый фильм про Джеймса Бонда "Не время умирать" покажут раньше запланированного срока. Об этом заявили создатели картины на ее официальной странице в Twitter.

Выход фильма был запланирован на апрель. Однако из-за пандемии коронавируса и закрытия кинотеатров премьеру отложили на полгода. Таким образом сроки были перенесены на 25 ноября.

Сейчас, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации выход фильма назначили на 20 ноября. "Не время умирать" покажут на пять дней раньше.

Джеймс Бонд оставил оперативную службу и теперь наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Однако все меняется с появлением на острове его старого друга из ЦРУ Феликса Лейтера. Он просит агента 007 о помощи.

Миссия по спасению похищенного ученого оказалась опаснее, чем казалось ранее. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

Главную роль в фильме исполнил Дэниэл Крейг. Актер играет Джеймса Бонда с 2004 года. Первое его появление в роли агента 007 зрители могут увидеть в фильме "Казино "Рояль". В мае 2019 года Крейг побил рекорд Роджера Мура, став самым "долговечным" Бондом в истории.

Ранее мы писали, что новый фильм о Бонде станет кульминацией всей "бондианы".

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia