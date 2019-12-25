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Премьера нового сезона "Ну, погоди!" может состояться в конце лета
Сегодня, 11:11
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IRINA_CHALKINA

Премьера нового сезона "Ну, погоди!" может состояться в конце лета

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Первый сезон будет состоять из 52 серий.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что премьера нового сезона "Ну, погоди!" может состояться в конце лета. Об этом сообщает председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Отмечается, что в мультфильме появятся новые герои. А визуальные образы Волка и Зайца изменят. Их намерены сделать современными и понятными зрителю.

Уже в конце лета - начале осени мы покажем первую серию

отметила председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Планируется, что первый сезон будет состоять из 52 серий. 

Ранее мы сообщали о том, что "Текст" Клима Шипенко признали лучшим фильмом года.

Фото:кадр из мультфильма

Теги: кино, культура, общество
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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