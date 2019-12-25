Первый сезон будет состоять из 52 серий.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что премьера нового сезона "Ну, погоди!" может состояться в конце лета. Об этом сообщает председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Отмечается, что в мультфильме появятся новые герои. А визуальные образы Волка и Зайца изменят. Их намерены сделать современными и понятными зрителю.

Уже в конце лета - начале осени мы покажем первую серию отметила председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Планируется, что первый сезон будет состоять из 52 серий.

Ранее мы сообщали о том, что "Текст" Клима Шипенко признали лучшим фильмом года.

Фото:кадр из мультфильма