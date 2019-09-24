Премьера фильма "Фея" с Константином Хабенским пройдет в сети

Эта картина завершает авторскую трилогию Анны Меликян, начатую "Русалкой" и "Звездой".

Премьера нового фильма Анны Меликян "Фея" состоится в сети. Картину с Константином Хабенским в главной роли можно будет посмотреть на КиноПоиск HD с 30 апреля.

Фильм "Фея" завершает авторскую трилогию Меликян, начатую картинами "Русалка" (2007) и "Звезда" (2014). В центре сюжета новой ленты – создатель лучших игр в виртуальной реальности и молодая, слегка чудаковатая активистка, мечтающая стать актрисой. Случайное знакомство с девушкой сильно меняют жизнь главного героя. Она открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.

Кроме Хабенского в фильме также снимались Екатерина Агеева, Ингеборга Дапкунайте, Никита Еленев, Тинатин Далакишвили, Мария Шалаева и другие.

Ранее Джеймс Ганн заявил, что пандемия не повлияет на выход "Отряда самоубийц 2".

Видео: YouTube / КиноПоиск HD