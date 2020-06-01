Премьера фантастической комедии "Проект "Анна Николаевна"" состоится 15 июня на ТНТ

До этого сериал показывали только в онлайн-кинотеатре.

На ТНТ 15 июня состоится премьера фантастической комедии "Проект "Анна Николаевна" со звездой сериала "Реальных пацанов" Зоей Бербер в роли андроида-полицейского.

По сюжету, начальнику полицейского отдела городка Корчма Виктору Сергеевичу Галузо поручили специальное задание: ему нужно взять на работу андроид. Анна Николаевна знает технику рукопашного боя, владеет оружием в совершенстве, может найти любую информацию за пару секунд. Однако, Галузо должен держать в секрете от всех, что Анна Николаевна – робот-андроид.

В сериале снялись Сергей Гармаш, Антон Филипенко, Маруся Климова, Федор Лавров, Кузьма Сапрыкин, Анна Котова-Дерябина, Ирина Розанова и другие.

Ранее сериал "Проект „Анна Николаевна"" продлили на второй сезон.

Видео: YouTube/ Телеканал ТНТ