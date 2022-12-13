Премьер Мишустин не поддержал идею льгот на электроэнергию для аграриев

Глава кабмина РФ рассказал о том, как рассчитывается стоимость за электроэнергию для потребителей.

Идея о льготных тарифах на электричество для сельского хозяйства достаточно спорная, так как на других потребителях из-за этого лягут дополнительные расходы. Соответствующее заявление в рамках общения с депутатами Государственной Думы сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Такую позицию правительства руководитель кабмина обозначил во время ответа на вопрос члена политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Игорю Ананских. Парламентарий отметил, что в настоящее время цена на электроэнергию для сельскохозяйственных предприятий в разы выше, чем для промышленных предприятий. В результате это сказывается на стоимости продукции.

Это надо определить, на кого будут, соответственно, перенесены все дополнительные расходы по оплате за электроэнергию. Это, кстати, противоречит тезису президента <...> по поводу того, что нельзя допускать введения новых особенностей ценообразования или льгот для отдельных категорий потребителей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил коллегам из нижней палаты парламента о том, что государство регулирует цены на электроэнергию только для населения, а остальные компании и потребители находятся в равных условиях. Цены на электроэнергию зависят от стоимости производства и транспортировки в конкретном регионе, но не связаны с отраслевой принадлежностью.

Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования.

Фото и видео: Правительство России