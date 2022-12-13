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Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования

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Глава кабмина РФ посетил с рабочим визитом Рязанскую область.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования в тех регионах страны, в которых возможно реализовать эти задачи. Чиновник также призвал коллег заниматься выпуском запчастей для этой техники и обеспечить пользователям качественный сервис. Глава кабинета министров уточнил, что государство дает субсидии отечественным производителям. 

Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, в этом смысле, это вклад в импортозамещение и создание технологического суверенитета страны и экономического... 

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава Россельхознадзора рассказал о противодействии распространению инфекционных заболеваний животных в России.

Фото и видео: Правительство России

Теги: импортозамещение, медицина, михаил мишустин, рязань
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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