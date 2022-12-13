Глава кабмина РФ посетил с рабочим визитом Рязанскую область.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования в тех регионах страны, в которых возможно реализовать эти задачи. Чиновник также призвал коллег заниматься выпуском запчастей для этой техники и обеспечить пользователям качественный сервис. Глава кабинета министров уточнил, что государство дает субсидии отечественным производителям.

Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, в этом смысле, это вклад в импортозамещение и создание технологического суверенитета страны и экономического... Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава Россельхознадзора рассказал о противодействии распространению инфекционных заболеваний животных в России.

Фото и видео: Правительство России