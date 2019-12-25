Премьер-министр РФ предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

Российское правительство будет реагировать на сообщения о задержке выплат заработной платы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к руководителям отечественных предприятий с предостережением не "пользоваться шумихой вокруг коронавируса" для решения своих бизнес-проблем.

Глава кабмина напомнил, что в правительстве будут следить за тем, как ведется перевод сотрудников на удаленный режим из-за распространения коронавируса. Если предприятия на фоне кризиса решат увольнять своих сотрудников, на это обратят внимание в трудовой инспекции, Федеральной налоговой службе и прокуратуре.

Также в правительстве намерены контролировать жалобы на задержку выплат зарплат, ход моратория на проверки малого и среднего бизнеса, а также мониторинг ситуации на рынках труда в регионах.

Ранее мы сообщали о том, что правительство и ЦБ примут меры для поддержки малого бизнеса из-за коронавируса и волатильности рынков. Как заявил 21 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин, меры носят упреждающий характер, чтобы сократить влияние кризиса на реальный сектор экономики и финансовую систему РФ.