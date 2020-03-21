Правительство и ЦБ примут меры для поддержки малого бизнеса

Поддержка будет направлена в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Российское правительство совместно с Центробанком примут меры для поддержки малого бизнеса в связи с эпидемией коронавируса и рыночной волатильности. Как заявил 21 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин, меры носят упреждающий характер, чтобы сократить влияние кризиса на реальный сектор экономики и финансовую систему РФ.

Глава кабмина анонсировал запуск с ЦБ РФ программы льготного кредитования небольших компаний. Мишустин отметил, что общей задачей для правительства и Центробанка является недопуск снижения объемов кредитования реального сектора.

Ранее мы сообщали о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о шести разработанных в России препаратах от коронавируса. Он сделал заявление на совещании координационного совета по противодействию заболевания.

Видео: Правительство РФ / YouTube