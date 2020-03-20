По его словам, специалисты работали круглосуточно.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о шести разработанных в России препаратах от коронавируса. Он сделал это на совещании координационного совета по заболеванию.

По его словам, специалисты работали круглосуточно. За два месяца они создали шесть препаратов, используя самые новые биотехнологии.

Сейчас идут испытания. Мишустин надеется, что скоро препараты докажут безопасность и эффективность. И "их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии".

Ранее Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Правительство России