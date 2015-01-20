Премьер-министр Непала ушел в отставку из-за беспорядков

Местные активисты оказались недовольны запретом соцсетей.

Глава правительства Непала Шарма Оли ушел в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране. Соответствующее заявление сделали журналисты из издания India Today. Также пресса уточнила, что все члены национал-демократической оппозиционной партии подали в отставку с занимаемых должностей. Дополнительно уточняется, что протестующие подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", по информации от авторов издания Kathmandu Post. Участники беспорядков также ворвались в правительственный комплекс, расположенный в Катманду.

Во вторник протестующие... подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" в Санепе. сообщение от Kathmandu Post

Армия Непала в настоящее время эвакуирует министров из их резиденций в Бхайсепати с помощью вертолетов на фоне массовых протестов. Такое заявление сделали местные журналисты из газеты Kathmandu Post Такое решение военнослужащие приняли после серии поджогов и актов вандализма, направленных против домов высокопоставленных чиновников. Известно, что также протестующие подожгли резиденцию министра в Бхайсепати. Непальские представители служб безопасности заметили, что армия также задействована для охраны здания парламента. Безопасность властей обеспечивается в военных казармах.

Новостной портал Khabarhub от 9 сентября сообщал, что оппозиционные партии страны на фоне массовых протестов, вспыхнувших после запрета в стране ряда социальных сетей, призвали премьер-министра страны Шарму Оли немедленно уйти в отставку. Речь идет о решении против тех соцсетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали среди прочего платформы Meta* (* - запрещена в России как экстремистская и террористическая организация), Alphabet (YouTube), X (нежелательная организация на территории России) /, Reddit и LinkedIn. Старший партийный организатор Коммунистической партии Непала Хит Радж Панди,который также является руководителем главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым. ОН предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу среди населения.

Известно, что в массовых протестах в Непале участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z". Они начались в столице Непала в понедельник, 8 сентября, после чего распространились на ряд крупных городов. В результате столкновений с полицией 19 протестующих скончались, свыше 300 человек получили ранения. Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Местный чиновник подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на последнем заседании кабинета министров, проводимом в резиденции премьера в понедельник вечером. По итогам вспыхнувших протестов национальное правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале. Власти сформировали специальный следственный комитет, который в течение 15 дней представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, а также рекомендации, чтобы не допустить новые акции.

Фото: pxhere.com