Премьер-министр Монголии получит в подарок от Эрмитажа копию "Чингисова камня"

Дипломат лично приедет в город на "Дни Эрмитажа".

Премьер-министр Монголии получит в подарок от государственного музея "Эрмитаж" копию "Чингисова камня", Об этом сообщили в "ТАСС". С 7 по 9 декабря в Петербурге стартуют "Дни Эрмитажа".

В рамках данного события город на Неве посетит представитель Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Ему вручат копию письменного памятника монгольскому языку. Оригинал создан примерно в 1224 году или годом позже. Болшинство исследователей считает, что надпись на камне рассказывает историю племянника Чингис-хана Есунке. Герой отличился своей стрельбой из лука во время пира, посвященного победе над сартулами.

Михаил Пиотровский рассказал, что на церемонии подведут итоги года, а также вручат гранты фонда Потанина. Трем ветеранам передадут бриллиантовые знаки. Приезд дипломата из Монголии станет дополнением в торжественным мероприятиям.

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Фото: Piter.tv