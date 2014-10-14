Премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией

По ее словам, сейчас отношения Токио и Москвы находятся в тяжелой ситуации.

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о намерении заключить мирный договор с Россией. Об этом она рассказала на выступлении перед парламентом страны.

По ее словам, сейчас отношения Токио и Москвы находятся в тяжелой ситуации. Такаити добавила, что японские власти планируют решить вопрос территориальной проблемы. Также премьер Японии заявила о планах сотрудничать с США в отношении задач, которые стоят перед обеими странами.

Отметим, что Санаэ Такаити сменила на посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Она стала первой женщиной-премьером в истории страны.

Фото: YouTube / Associated Press