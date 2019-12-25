  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Премьер Японии заявил, что мир может столкнуться с крупнейшим кризисом после Второй мировой войны
Сегодня, 16:33
63
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Премьер Японии заявил, что мир может столкнуться с крупнейшим кризисом после Второй мировой войны

0 0

По его словам, сейчас происходит напряженное положение дел в различных областях.

Премьер Японии Фумио Кисида считает, что мир может столкнуться с крупнейшим кризисом. Об этом он рассказал в ходе заседания высокопоставленных членов правящей коалиции.

Кисида отметил, что в мире происходит напряженное положение дел в различных областях. Японский премьер отдельно упомянул про ситуацию на Украине и рост цен на энергетическом рынке.

В зависимости от развития нынешней ситуации мир и Япония могут столкнуться с крупнейшим после Второй мировой войны кризисом.

Фумио Кисида, премьер Японии

Ранее Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира.

Фото: Instagram / @fumio_kishida

Теги: кризис, мир, премьер-министр японии, фумио кисида, япония
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии