Премьер Японии заявил, что мир может столкнуться с крупнейшим кризисом после Второй мировой войны

По его словам, сейчас происходит напряженное положение дел в различных областях.

Премьер Японии Фумио Кисида считает, что мир может столкнуться с крупнейшим кризисом. Об этом он рассказал в ходе заседания высокопоставленных членов правящей коалиции.

Кисида отметил, что в мире происходит напряженное положение дел в различных областях. Японский премьер отдельно упомянул про ситуацию на Украине и рост цен на энергетическом рынке.

В зависимости от развития нынешней ситуации мир и Япония могут столкнуться с крупнейшим после Второй мировой войны кризисом. Фумио Кисида, премьер Японии

Ранее Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира.

Фото: Instagram / @fumio_kishida