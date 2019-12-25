Премьер Японии заявил, что мир может столкнуться с крупнейшим кризисом после Второй мировой войны

Премьер Японии Фумио Кисида считает, что мир может столкнуться с крупнейшим кризисом. Об этом он рассказал в ходе заседания высокопоставленных членов правящей коалиции.
Кисида отметил, что в мире происходит напряженное положение дел в различных областях. Японский премьер отдельно упомянул про ситуацию на Украине и рост цен на энергетическом рынке.
В зависимости от развития нынешней ситуации мир и Япония могут столкнуться с крупнейшим после Второй мировой войны кризисом.
Фумио Кисида, премьер Японии
Ранее Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира.
Фото: Instagram / @fumio_kishida
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