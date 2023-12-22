Премьер Японии намерен строить конструктивные отношения с Китаем

Фумио Кисида рассказал о контактах между Токио и Пекином.

Фумио Кисида в программной речи заявил о намерении властей продолжать способствовать построению конструктивных, стабильных и стратегически взаимовыгодных отношений с Китаем. Соответствующее заявление японский премьер-министр сделал в ходе выступления перед местными законодателями в нижней палате парламента в Токио.

Мы намерены продолжать отстаивать ту позицию, которой мы придерживаемся, …против попыток одностороннего изменения силовым методом статуса-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Чиновник добавил, чт о Япония стремится построить с КНР конструктивные и стабильные отношения за счет двустороннего диалога по спорным темам, а также за счет сотрудничества по общим вопросам. В Токио призвали Пекин снять запрет на импорт рыбной продукции, который страна ввела после начала сброса очищенной низкорадиоактивной воды с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" в мировой океан.

Кисида вновь выразил стремление подписать мирный договор с Россией.

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