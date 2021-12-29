Премьер Украины: страна спокойно пройдет отопительный сезон

Премьер-министр Украины заверил, что страна спокойно пройдет отопительный сезон даже в случае формирования серьезных морозов. Таким мнением глава правительства поделился с журналистами местного телеканала ICTV. Ситуацию в сфере энергетики чиновник назвал напряженной, но при этом спокойной.
Нам хватает ресурсов. "Нафтогаз" со следующего месяца начнет плановую закупку газа в украинские хранилища на следующий сезон. Мы спокойно пройдем и следующий отопительный сезон.
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины
Эксперт напомнил прессе о том, что власти Украины имеют план Б. Речь идет о подтвержденных показателях по добыче газа на территории государства, а также о переговорах с иностранными партнерами по началу альтернативных поставок ресурсов.
Постпред США при ООН не считает, что РФ перекроет газ Европе из-за санкций.
Фото и видео: YouTube / ICTV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все