Премьер Украины: страна спокойно пройдет отопительный сезон

Денис Шмыгаль оценил планы правительства по вопросу энергетики.

Премьер-министр Украины заверил, что страна спокойно пройдет отопительный сезон даже в случае формирования серьезных морозов. Таким мнением глава правительства поделился с журналистами местного телеканала ICTV. Ситуацию в сфере энергетики чиновник назвал напряженной, но при этом спокойной.

Нам хватает ресурсов. "Нафтогаз" со следующего месяца начнет плановую закупку газа в украинские хранилища на следующий сезон. Мы спокойно пройдем и следующий отопительный сезон. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Эксперт напомнил прессе о том, что власти Украины имеют план Б. Речь идет о подтвержденных показателях по добыче газа на территории государства, а также о переговорах с иностранными партнерами по началу альтернативных поставок ресурсов.

Постпред США при ООН не считает, что РФ перекроет газ Европе из-за санкций.

Фото и видео: YouTube / ICTV

