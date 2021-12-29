Постпред США при ООН не считает, что РФ перекроет газ Европе из-за санкций

Линда Томас-Гринфилд объяснила журналистам позицию американцев.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд не считает, что Россия перекроет газ Европе из-за санкций, введенных из-за ситуации по Украине. Такое мнение чиновница высказала в интервью телеканалу Rai 1. Стенограмма заявления была размещена на сайте дипломатической миссии.

Наш план состоит в том, чтобы тесно работать с союзниками для их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий России по газопроводу. Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН

По мнению специалиста, перекрытие энергетических поставок нанесло бы вред в равных условиях как России, так и другим странам. В связи с этим эксперты не думает, что Москва прибегнет к такому радикальному шагу и перестанет направлять в европейский регион природный газ.

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