Роберт Фицо переговорит с Игорем Братчиковым.

Премьер-министр Словакии, глава крупной партии Smer Роберт Фицо заявил, что проведет встречи с американским и российским послами. Соответствующей информацией политик поделился с подписчиками в видеообращении, размещенном в его социальных сетях. Иностранец заметил, что власти страны отвергают политику единственного правильного политического мнения.

Я встречусь с послами США и России с уважением к каждому из них, потому что я не ношу черно-белые очки. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

В российском посольстве подтвердили СМИ информацию о том, что рабочая встреча посла РФ в Словакии Игоря Братчикова с премьер-министром страны европейского государства запланирована на четверг, 30 ноября.

Новый вице-спикер парламента Словакии Блаха выбросил из кабинета флаг ЕС.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico