Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в столице

Он посчитал, что борцы с гомофобией перешли границы дозволенного.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возмутился радужными флагами на памятниках в столице. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В публикации Моравецкий указал, что основным условием любой цивилизованной дискуссии о толерантности является определение границ этой толерантности.

Можно ли оправдать любое, даже самое иконоборческое поведение борьбой за свое видение мира? Оправдывает ли цель средства? Определенно нет! - Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что прошлой ночью неизвестные развесили лгбт-флаги на варшавских памятниках. Среди них были памятники Николаю Копернику, Яну Килинскому и Варшавской русалке. Затем в интернете появился манифест, где акция проведена в рамках "борьбы с гомофобией".

Ранее мы сообщили, что адвокат из Нью-Джерси оспорил заявку Канье Уэста на регистрацию в президенты США.

Видео: Youtube/TVP Info