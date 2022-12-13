Премьер Мишустин сообщил, что социальные пенсии повысят с 1 апреля

Глава кабмин РФ рассказал о социальной работе населению.

Действующие меры поддержки государства уязвимых категорий граждан сохранятся, а с 1 апреля будут повышены социальные пенсии. Соответствующее заявление в ходе выступления с ежегодным отчетом правительства о проведенной работе за прошедший год сделал ремьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что за 2023 год рост показателей составит 13,5 процентов. Эксперт добавил, что такое решение кабинета министров позволит властям увеличить показатель пенсионного обеспечения граждан. Речь идет о порядке четырех тысяч человек.

Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В настоящее время правительство совершенствует систему социальных гарантий, чтобы они предоставлялись россиянам своевременно и в полном объеме, в удобной форме, без излишней бюрократии.

Мишустин предлагает уточнить понятие многодетных семей, но важно решить вопрос финансирования.

Фото и видео: Государственная Дума России