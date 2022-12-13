Мишустин предлагает уточнить понятие многодетных семей, но важно решить вопрос финансирования

Глава кабмина РФ отметил, что вопрос находится на рассмотрении Минтруда.

Глава российского правительства Михаил Мишустин предлагает уточнить коллегам понятие многодетных семей, но важно для реализации социальных задач решить вопрос финансирования. Об этом чиновник рассказал законодателям в Государственной Думе, выступая в нижней палате парламента с ежегодным отчетом кабинета министров о проведенной работе за прошлый год. В настоящее время подобные возможности изучает министерство по труду.

Нужно сейчас подойти, чтобы установить единое понятие многодетной семьи , которое однозначно трактовалось как в регионах, так и в федеральной структуре, но здесь есть нюансы. Какие это нюансы? Это расходы бюджета. Понятно, да, что мы должны просто аккуратно все посмотреть. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник заметил, что речь идет о таких возможностях, которые государству потом надо будет скорректировать в указе российского президента. Эти пункты будут нести в себе расходные обязательства. Сейчас многодетные семьи полусил право на льготную ипотеку под шесть процентов, а также социальные выплаты по 450 тысяч рублей для погашений этой ипотеки, бесплатный проезд в общественном транспорте и выделение земельных участков.

Мишустин заявил о росте продаж отечественных лекарств.

Фото и видео: Государственная Дума