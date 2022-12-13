Мишустин заявил о росте продаж отечественных лекарств

Глава кабмина РФ рассказал о работе в сфере здравоохранения.

Российский председатель кабинета министров Михаил Мишустин рассказал о том, что уровень продаж отечественных лекарств впервые превысил динамику продаж импортных препаратов. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления в Государственной Думе с ежегодным отчетом правительства. Чиновник поделился с законодателями сведениями о том, что в настоящее время на территории страны работают шесть предприятий, которые изготавливают медицинскую сталь.

Рост продаж нашей, отечественной медицинской продукции превысил динамику продаж импортной. И рост фармацевтики сейчас более 10,6%. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин рассказал о танкерах типа "Афрамакс".

Фото и видео: Государственная Дума