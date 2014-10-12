Премьер Канады уклонился от ответа на вопрос о доверии Трампу

Марк Карни дважды не стал прямо говорить о доверии к главе США.

Премьер-министр Канады Марк Карни ушел от ответа на вопрос о том, доверяет ли он американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу, с которым теперь иностранному чиновнику из Оттавы предстоит продолжать переговоры по тарифам. Соответствующий вопрос чиновнику задали местные журналисты в эфире телеканала CTV.

Я буду работать с ним и вести с ним переговоры... Послушайте, мой ответ - это мой ответ. Марк Карни, премьер-министр Канады

Напомним, что 6 мая после рабочей встречи с лидером Белого дома в Вашингтоне Марк Карни утверждал, что ему удалось заложить основу для дальнейшего общения между странами по различным вопросам, включая и взаимные пошлины. Премьер-министр Канады тогда уточнил, что между Оттавой и Вашингтоном должны быть восстановлены конструктивные отношения в сфере экономики и безопасности. Ранее, 2 апреля, Дональд Трамп объявил общественности о том, что США установят минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары при ставке в десять процентов.. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. Американская администрация ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25 процентов на все импортируемые автомобили, включая и транспортные средства, поступающие в страну из Канады. В ответ на это, также 3 апреля, Оттава ввела ответные пошлины в размере 25 процентов на все импортируемые из США автомобили. Позже Марк Карни распорядился отложить введение новых пошлин на полгода.

Трюдо после отставки унес кресло из палаты общин Канады.

Фото и видео: YouTube / CTV News