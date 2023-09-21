Премьер Италии призвала ООН "объявить глобальную войну" незаконным перевозчикам мигрантов

По ее словам, долг ООН заключается в том, чтобы отвергнуть любое лицемерие в этом вопросе.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала ООН "объявить глобальную войну" незаконным перевозчикам мигрантов. Об этом она заявила на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи организации в Нью-Йорке.

По ее словам, долг ООН заключается в том, чтобы отвергнуть любое лицемерие в этом вопросе. Мелони отметила, что для достижения этой цели необходимо работать на всех уровнях. Она добавила, что Италия планирует быть в первых рядах в этой области.

Мы боремся с мафией во всех ее проявлениях, будем бороться и с этой формой. Это должна быть цель, которая объединит нас всех. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Ранее президент Эстонии упрекнул СБ ООН в неспособности принимать решения по ситуации на Украине.

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