Премьер Италии подтвердил намерение подать в отставку

Он собирается пойти к президенту страны и сообщить о своих намерениях.

Премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил намерение подать в отставку. Об этом он заявили на выступлении перед палатой депутатов.

Драги попросил отложить заседание сената, которая началась с аплодисментов в адрес премьера. Он объяснил это тем, что собирается пойти к президенту Италии Серджо Маттарелле и сообщить о своих намерениях.

На прошлой неделе стало известно, что Марио Драги принял решение уйти с поста премьер-министра Италии. Он объяснил это отказом партии "Движение 5 звезд" голосовать по одному из законопроектов.

Ранее Захарова назвала брезгливостью обвинения в адрес России.

Фото: YouTube / euronews (deutsch)