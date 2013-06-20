Премьер Испании заявил, что приоритетом НАТО является укрепление единства внутри альянса

Педро Санчес рассказал о задачах саммита лидеров военного альянса в Мадриде.

Премьер-министр Испании заявил, что приоритетом НАТО является укрепление единства. Такое заявление чиновник сделал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Он напомнил, что с 29 по 30 июня 2022 года на территории Мадрида состоится саммит лидеров альянса.

Это будет очень важный саммит, потому что генсек стремится обновить стратегическую концепцию НАТО. Мы находимся в преддверии исторического момента по обновлению и модернизации постулатов НАТО. Педро Санчес, премьер-министра Испании

По мнению главы местного правительства, саммит в Мадриде позволит странам-участницам оборонного альянса начать диалог с гражданским обществом, чтобы народ осознал важность НАТО в сфере безопасности региона. Испания, как и все страны ЕС, по словам Санчеса, стремится усилить союз внутри НАТО и сформировать в нем взаимодополняющие элементы.

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Фото и видео: YouTube / El Mundo