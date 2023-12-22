Премьер Ирландии: лишение Венгрии права голоса не даст быстро утвердить помощь Украине

Лео Варадкар призвал не исключать Будапешт из ЕС.

Европейский союз не сможет быстро утвердить пакет бюджетной помощи для Украины на 50 миллиардов евро даже в том случае, если начнет процедуру лишения Венгрии права голоса в соответствии со статьей 7 договора о ЕС. Соответствующей информацией премьер-министр Ирландии Лео Варадкар поделился с журналистами перед началом специального саммита ЕС в Брюсселе, где проводится внеочередная встреча стран-членов ЕС. Глава правительства заметил, что данная процедура остается крайне сложной и может по времени занять от нескольких месяцев до одного года.

Надеюсь, что до этого не дойдет. <…> Это не даст того результата, который нам сегодня нужен. А нам нужен результат, который покажет украинцам, что ЕС с ними, продолжает их поддерживать и принимает этот финансовый пакет. Лео Варадкар, премьер Ирландии

По мнению иностранного политика, если члены сообщества вновь не достигнут согласия, это "не будет конец для Украины". В этом случае ЕС сможет направлять для ВСУ денежные займы без без утвержденного бюджета. Такой итог Лео Варадкар счел не самым лучшим для текущего саммита. В Ирландии уверены, что Венгрия должна остаться частью Евросоюза.

Премьер Ирландии не верит в скорое вступление Украины в ЕС.

Фото и видео: European Commission