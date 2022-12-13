Премьер Франции заявила, что ЕС продолжит значительно помогать Украине

Элизабет Борн напомнила о единстве Европы в поддержке Киева.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что Евросоюз продолжит значительно помогать Украине как в военном, так и финансовом, экономическом, гуманитарном и политическом плане. Соответствующей информацией европейская чиновница поделилась с журналистами в рамках совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В Париже считают, что региону удалось показать свое единство в вопросе украинского кризиса и поддержки киевского режима.

Помощь Евросоюза Украине была и останется значительной. Наша поддержка также проявляется в принятии санкций против России, мы сейчас работам над принятием десятого пакета санкций. Элизабет Борн, премьер-министр Франции

Напомним, что Элизает Борн в четверг 16 февраля прибыла с официальным рабочим визитом в Брюссель, где у французской чиновницы запланированы двусторонние переговоры с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, а также с исполнительными вице-президентами ЕК Франсом Тиммермансом и Валдисом Домбровскисом. Это первый визит главы правительства Франции в Брюссель в занимаемой должности.

Премьер Франции пообещала провести пенсионную реформу, несмотря на протесты.

Фото и видео: YouTube / Gouvernement