Премьер Дании заявила, что мировой порядок рухнул

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что привычный мировой порядок рухнул. Об этом она заявила на выступлении перед студентами парижского университета Sciences Po.

По словам Фредериксен, международная система, к которой мир привык за последние десятилетия, не вернется в прежнем виде. Она подчеркнула важность более тесного взаимодействия между Европой и США.

Также премьер Дании высказалась о напряженности в отношениях с Вашингтоном из-за Гренландии. Фредериксен заявила, что обе страны разделяют обеспокоенность ситуацией в Арктике и намерены искать совместные решения.

Ранее глава ЕК назвала Гренландию форпостом ЕС с ценными ресурсами.

Фото: YouTube / DRM News